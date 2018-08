Pria Ini Dirampok saat Ambil Uang di ATM untuk Lunasi Mobil Baru Sang Kekasih, Ini Fakta Sebenarnya

TRIBUN-MEDAN.com - Pada umumnya, lelaki akan berusaha keras memenuhi keinginan orang yang mereka cintai. Atau paling tidak, berusaha untuk melakukan yang terbaik.

Entah itu dengan memberikan kejutan-kejutan romantis. Atau perlakukan-perlakukan kecil yang menyenangkan hati. Seperti kisah satu ini.

Ini cerita tentang seorang pria yang berjanji kepada sang pacar. Tapi sayang seribu sayang, ia tidak bisa memenuhi janji itu. Karena tidak ingin disalahkan oleh sang pacar, pria ini rela melakukan tindakan extrem.

Awal bulan ini, seorang lelaki bermarga Tang asal Chengdu, Cina, berjanji pada pacarnya untuk membelikannya sebuah mobil mewah baru.

Sejak itu, sang kekasih selalu mengingatkan akan janji yang Tang buat. Karenanya, pada 16 Agustus, pria itu membawa sang pacar yang dikenal bernama Yang, serta dua saudara laki-lakinya ke sebuah dealer mobil.

Tang mengatakan kalau ia sudah memesan sebuah mobil seharga 700 ribu Yuan atau setara Rp 1.5 miliar.Tang memberi tahu kepada pacar serta saudara laki-lakinya bahwa Ia telah melakukan pembayaran 10 ribu Yuan sebelumnya.

Dan untuk sisa biayanya, ia meminta ketiga orang itu untuk menunggu di dalam dealer sedang dia pergi mengambil uang dari ATM. Alih-alih mengabil uang, Tang justru lari ke supermarket terdekat dan membeli pisau buah seharga 15 yuan.

Ia kemudian menggunakan pisau itu untuk menyayat lengannya sendiri. Ia melakukan itu agar tampak seperti dirampok. Dia pun menelepon sang pacar dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah dirampok. Ia juga menyampaikan kalau uang senilai 750.000 yuan yang dia miliki, ikut diambil.

Tang berpikir pacarnya akan merasa biasa saja bahkan pergi meninggalkannya. Tapi ia salah. Yang dan saudara laki-lakinya segera menelepon polisi dan kemudian bergegas membawanya ke rumah sakit. Sial bagi pria itu. Kebenaran pun terungkap saat proses interogasi.

Yang mengutarakan kepada polisi bahwa Tang berasal dari keluarga yang sangat kaya. Padahal sebenarnya dia hanya orang biasa.

Setelah informasi itu terungkap, tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengungkapkan bahwa Tang lah yang merencanakan ini semua. Tang sendiri pun akhirnya mengakuinya. Karena tindak penipuan yang dilakukannya, Tang dijatuhi hukuman 10 hari penjara dan denda 500 yuan.

Tidak jelas apakah sang pacar akan menunggunya ketika dia keluar penjara nanti. Tapi yang jelas, wanita itu sudah mengetahui kebenaran tentang situasi keuangannya.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di OddityCentral dengan judul Man Fakes Mugging, Slashes His Own Arms to Avoid Buying Girlfriend Expensive Car