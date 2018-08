Viral Video Jamaah Suriah Memundak Jamaah Indonesia saat Berhaji, Ridwan Kamil: Terima Kasih

TRIBUN-MEDAN.COM - Ridwan Kamil dalam unggahan di akun Instagramnya@ridwankamil mengunggah foto dan video seorang jemaah haji yang dipundak seorang jemaah haji lainnya, Sabtu (25/8/2018).

Diketahui jemaah yang tengah digendong berasal dari Indonesia sedangkan jemaah yang membantunya adalah dari Suriah.

Dalam unggahannya, Ridwan berterima kasih pada orang yang telah membantu haji Indonesia.

"For all people, The Hajj group from Syria or Egypt in this photo who helped our old Indonesian hajj who couldn't walk, we would like to say million of thank you.(emoji) May Allah bless you all. This is the beautiful prove of Ukhuwah Islamiyah and prove that the faith of Humanity is restored. (emoji).

(Pada siapapun, kelompok haji dari Suriah atau Mesir di foto ini yang membantu haji Indonesia yang telah tua dan tak bisa berjalan, kami mengucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah memberkati kalian semua. Ini adalah bukti indah Ukhuwah Islamiyah. Bukti kemanusiaan masih ada)," tulis Ridwan Kamil dalam caption unggahannya.

Dalam foto dan video tersebut, seorang pria tua asal Indonesia yang mengenakan batik tersebut digendong di pundak seorang pria berbaju putih keabu-abuan.

Di samping kanan dan kiri pria tersebut ada jemaah haji lainnya yang membantu pria tua tersebut dengan memegangi tangan supaya tidak terjatuh.

Unggahan ini ternyata sebelumnya telah diposting oleh akun Instagram@berbagisemangat pada Jumat (24/8/2018).

"Harus bagaimana kami membalas kebaikan anda Syekh?! Saya hanya bisa mendoakan, semoga Allah mengangkat derajat anda di dunia dan di akhirat, dan Semoga Allah melindungi anda dimanapun anda berada.

Sungguh mulia bapak/syekh dari negara suriah ini, dengan suka rela memikul jamaah haji dari Indonesia yang tak mampu berjalan kaki Stelah melontar jumroh, saat pulang menuju tenda maktab, sejauh 2 Km jaraknya.

Kiriman : Muhammad Dahlan Nasruddin," tulis akun berbagisemangat.

Simak videonya:

(Tribun-Video.com/ Yulita Futty Hapsari)

Artikel ini sudah tayang di tribun video berjudul: Viral Pria Suriah Bantu Jemaah Haji Indonesia, Gendong di Pundak dan Jalan Sejauh 2 Km