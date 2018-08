Deliserdang International Soccer 7's Promosikan Deliserdang

TRIBUN-MEDAN.com, PAKAM - Turnamen old crack Deliserdang International Soccer (DSIS) 7 side 2018 resmi digelar. Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Faisal Arif resmi membuka perhelatan tersebut di lapangan sepakbola PTPN 2 Tanjungmorawa, Sabtu (25/8).

Turnamen gawean Pemerintah Kabupaten Deliserdang ini akan diikuti 14 tim antar negara antara lain untuk kelompok veteran Tuak FC sebagai juara bertahan, Turino (Malaysia), Penang Sport Club (Malaysia), Pertamina MOR 3 Jakarta, Sing sing So, Tamora FC dan Bintang Timur. Sementara kategori master diikuti TKS Myanmar selaku juara bertahan, Tuak FC, Big Reds Medan, Sing Sing So, Bank Sumut, PTPN 2, dan PSDS Deliserdang.

"Deliserdang berkomitmen menjadikan kegiatan ini sebagai media promosi pariwisata karena potensinya cukup besar" ujar Faisal.

Menurutnya, kalender tahunan kali ketiga di Kabupaten Deliserdang tersebut dipercaya membuat betah dan nyaman para peserta yang datang dari luar negeri.

"Dari luar (luar negeri) nyaman dan senang, betah. Insya Allah bisa datang lagi menikmati pesona wisata Deliserdang," ungkapnya.

Khusus untuk peserta yang bertanding, baik lokal maupun luar negeri, mewakili Pemkab Deliserdang Faisal berharap kegiatan tersebut jadi ajang silaturahmi maupun bertukar informasi. "Jadikanlah ajang ini untuk wadah silaturahmi, bertukar informasi dari negara tetangga maupun pemain dari luar daerah," katanya.

Hadir dalam kegiatan itu sejumlah mantan pesepakbola andal Sumut seperti Saktiawan Sinaga, Wijay, Hary Syahputra, Edy Juanda hingga Ansyari Lubis dan M Halim. Mantan pesepakbola Sumut itu akan saling mengalahkan pada dua kategori pertandingan, yakni master dan veteran.

Ansyari Lubis yang memperkuat tim Tuak kategori master menyambut positif digelarnya turnamen ini. Apalagi dirinya juga cukup rajin berlaga di kategori old crack. "Pastinya bagus karena sudah masuk tahun ketiga dan kami mantan pemain bisa reuni lewat pertandingan. Saya pikir ini positif untuk terus dipertahankan," kata Ansyari.(*)