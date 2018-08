HASIL LIGA SPANYOL: Barcelona dan Atletico Madrid Menang! Antoine Griezmann Cetak Gol

TRIBUN-MEDAN,COM - Selain Barcelona yang memetik kemenangan atas Valladolid 1-0 lewat sepakan Ousmane Dembele di menit 57, Antoine Griezmann cs juga memastikan kemenangan.

Atletico Madrid memetik kemenangan perdana di Liga Spanyol 2018-2019 seusai menekuk Rayo Vallecano secara susah payah di Stadion Wanda Metropolitano, Sabtu (25/8/2018) atau Minggu dini hari WIB.

Selaku tuan rumah, Atletico Madrid menang dengan selisih tipis 1-0 melalui gol tunggal Antoine Griezmann pada menit ke-63.

Penyerang Prancis itu mencetak gol dengan tembakan kaki kiri jarak dekat.

Dia memanfaatkan umpan sundulan Stefan Savic yang menyambut sepak pojok dari sisi kiri.

Gol tunggal Griezmann cukup menghadiahkan Atletico Madrid kemenangan pertama dari dua partai awal musim ini.

Pada laga pekan perdana, Atletico ditahan Valencia 1-1.

Gol Griezmann sangat vital karena terlahir ketika Atletico Madridtampil jauh di bawah standar terbaik.

Oleh sejumlah media Spanyol, Rayo Vallecano yang merupakan tim promosi musim ini bahkan disebut lebih layak menang.

Beberapa jam setelah derbi ibu kota beda kasta itu, Barcelona menyusul raih kemenangan atas tim promosi lain, Real Valladolid.

Seperti halnya Atletico, Barca dibikin ripuh alias direpotkan Valladolid dan cuma menang 1-0 lewat gol tunggal Ousmane Dembele (57').

Sementara itu, anggota triumvirat raksasa Liga Spanyol yang lain, Real Madrid, melakoni pekan kedua dengan bertandang ke Girona, Minggu (26/8/2018) atau Senin dini hari WIB.

Hasil dan jadwal pekan kedua Liga Spanyol

Getafe 2-0 Eibar (Angel Rodriguez 18', Jorge Molina 90')

Leganes 2-2 Real Sociedad (Nabil El Zhar 54', 88'; David Zurutuza 11', Asier Illarramendi 17')

Alaves 0-0 Real Betis

Atletico Madrid 1-0 Rayo Vallecano (Antoine Griezmann 63')

Valladolid 0-1 Barcelona (Ousmane Dembele 57')

Espanyol vs Valencia, Girona vs Real Madrid, Sevilla vs Villarreal (26/8/2018)

Levante vs Celta Vigo, Athletic Bilbao vs Huesca (27/8/2018)

TAUTAN: Hasil Liga Spanyol - Atletico Madrid dan Barcelona Dibikin Ripuh Klub Promosi