Edward Akbar Rayakan Ulang Tahun di Hari Pernikahan, Kimberly Ryder Bikin Unggahan Romantis

Pernikahan pasangan selebriti Kimberly dan Edward sangat spesial lantaran digelar tepat di hari ulang tahun Edward yang ke-33 tahun.

TRIBUN-MEDAN.com - Kimberly Ryder resmi menikah dengan sang kekasih, Edward Akbar, pada Minggu (26/8/2018).

Akad nikah pasangan yang terpaut usia 8 tahun itu diadakan di Masjid Al-Ihsan Kebayoran, Jakarta Selatan.

Pernikahan tersebut juga sangat spesial lantaran digelar tepat di hari ulang tahun Edward yang ke-33 tahun.

Usai resmi menjadi pasangan suami istri, Kimberly mengungkapkan rasa bahagianya dalam akun Instagramnya, @kimbrlyryder.

Dalam postingan tersebut dirinya memamerkan foto pernikahannya dengan Edward.

Kimberly tampak memeluk Edward dari belakang.

Tak lupa, dirinya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang suami.

"Happy Birthday my love. I hope you like your present; me, for the rest of your life. Please take care of her. (Selamat ulang tahun cintaku. Aku harap kamu suka kadomu; aku, untuk seumur hidupmu. Tolong jaga dia)

#kisahcintadibulanagustus #edwardkimberly," tulis @kimbrlyryder.

Postingan Pertama Kimberly Ryder (Instagram @kimbrlyryder)

Postingan tersebut langsung mendapatkan love lebih dari 7 ribu pengguna Instagram.