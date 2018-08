LIVE STREAMING: JONATAN CHRISTIE vs CHOU TIEN CHEN (Live) Final Bulu Tangkis Klik di Sini

TRIBUN-MEDAN.COM - Kesempatan mendulang medali emas buat Indonesia sudah di depan mata. Penambahan medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis sangat diharapkan.

Selasa (28/8/2018) hari ini merupakan pertandingan final cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2018.

Pada pertandingan final ini, Indonesia mengirimkan tiga wakil yang akan bertanding mulai pukul 12.00 siang nanti.

Tiga perwakilan tersebut adalah pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, yang akan bertanding di nomor ganda putra.

Kedua pasangan ganda putra dari Indonesia tersebut akan berhadapan langsung di laga final, sehingga Indonesia dipastikan akan mendapatkan medali emas dan perak pada kategori ganda putra.

Kemudian, Jonatan Christie yang kemarin memenangkan pertandingan semifinal melawan wakil Tiongkok, berhasil lolos ke laga final di nomor tunggal putra. Jojo akan bertanding pada urutan pertama pukul 12.00 siang, melawan Chou Tien Chen, tunggal putra dari Taipei.

Sebelumnya, Chou Tien Chen berhasil mengalahkan atlet tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting pada semifinal kemarin, sehingga Anthony tidak dapat melanjutkan ke laga final.

Berikut ini jadwal lengkap pertandingan final bulu tangkis pada Selasa (28/8/2018) hari ini:

1. Jonatan Christine (INA) VS Chou Tien Chen (TPE)

2. Tai Tzu Ying VS Pusarla V Shindhu (IND)

3. Marcus Fernaldi Gideon (INA)/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) VS Fajar Alfian (INA)/Muhammad Rian Ardianto (INA)

Anda juga bisa mengklik link ini:

https://www.vidio.com/live