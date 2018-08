Rizky Febian Tak Bisa Tahan Tangis Ketika Harus Mengungkapkan Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi pop Rizky Febian mengaku tak bisa menahan tangisnya saat harus menyampaikan siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos di kompetisi menyanyi untuk anak-anak, Indonesian Idol Junior 2018.

Tugas itu harus dilakukan Rizky, lantaran dirinya didapuk sebagai juri.

"Dan saya orangnya enggak enakan kan. Makanya harus memilih yang tidak lolos dan yang lolos siapa. Jadi sedih banget saya sampai nangis," kata Rizky saat ditemui dalam jumpa pers Indonesian Idol Junior 2018 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/8/2018).

Sebagai juri, pria yang karib disapa Ikki ini memiliki kriteria khusus untuk para calon Idol Junior yang akan ia loloskan ke babak selanjutnya.

"Kita selalu kasih yes buat yang nyanyinya tulus. Bahkan, ada yang bawain lagu daerahnya sendiri dan lolos karena nyanyiinnya tulus. Ada yang tekniknya bagus, tapi malah too much, jadinya enggak lolos," ujarnya.

Indonesian Idol Junior 2018 mencari anak-anak berbakat di Indonesia mulai usia 5 sampai 15 tahun.

Saat ini, ajang pencarian bakat bernyanyi untuk anak-anak itu sudah masuk ke babak 16 besar.

Beberapa artis musik dan penyanyi pun diminta untuk menjadi juri, seperti, Maia Estianty, Rossa, Rizky Febian dan Rayi RAN. Indonesian Idol Junior 2018 akan tayang mulai Jumat 31 Agustus 2018 pukul 15.30 WIB yang dipandu oleh host Daniel Mananta dan co-host Agatha Chelsea.