Sering Diabaikan! Inilah 8 Tanda Penyakit Jantung, Termasuk Nyeri Tangan dan Bengkak Kaki

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyakit jantung sering tidak dikenali sebelumnya oleh si penderita.

Sering tiba-tiba muncul hingga bisa penderitanya tatuh dan meninggal mendadak.

Mengenai penyakit jantung, ada baiknya kita mengetahui tanda-tanda atau gejalanya

---

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sekitar 610.000 orang meninggal karena masalah yang berhubungan dengan jantung setiap tahun di AS.

Baik laki-laki maupun perempuan berisiko terserang penyakit jantung, karena berbagai alasan yang terhubung dengan gaya hidup tertentu.

Namun, ada banyak tanda dan peringatan yang memberi tahu kita saat jantung mengalami gangguan.

Berikut 8 tanda peringatan penyakit jantung yang sangat umum yang harus Anda perhatikan.

1. Nyeri yang menyebar ke lengan

Banyak laki-laki mengalami rasa sakit di lengan kiri, sementara perempuan mengalami rasa sakit yang sama pada salah satu atau kedua lengan.