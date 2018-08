Kembali Berdamai, Yama Carlos Akhirnya Unggah Foto Bareng Sang Istri dan Buah Hati Mereka

Usai konflik antara mereka tuntas, Yama pun langsung mengunggah foto dirinya bersama Arfita dan sang buah hati, Marco Armanda Blessio Carlos.

TRIBUN-MEDAN.com - Konflik rumah tangga antara Yama Carlos dan Arfita Dwi Putri akhirnya berakhir.

Mereka dikabarkan telah menyatakan sepakat untuk berdamai.

Sebelumnya, mereka juga disebut telah melakukan pertemuan untuk mediasi.

Mereka memperlihatkan senyum masing-masing.

Ia bersyukur lantaran dapat melewati cobaan yang menerpa rumah tangganya bersama Arfita.

"Don't give up on the people you love"

'Your patient love and faithfulness may be exactly what they need to make a complete turnaround""

"TUHAN YESUS atas ujianMu n HUKUM CINTA KASIH yang telah Kau berikan kepadaku," tulisnya.