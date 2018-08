Ramai Perdebatan Gara-gara Membuka Baju Saat Pertandingan, Atlet Tenis Ini Dihukum

TRIBUN-MEDAN.com - Even tahunan olahraga tenis US Open (AS terbuka) sudah dimulai sejak 21 Agustus hingga 9 September mendatang.

Seminggu berjalannya kompetisi ini, sebuah pelanggaran kode yang diberikan kepada petenis putri Prancis Alize Cornet.

Pelanggaran ini dijatuhkan setelah tindakannya melepas kaos di lapangan saat pertandingan berlangsung.

Keputusan oleh wasit dan panitia AS Terbuka lantas memicu kemarahan para warganet. Mereka menganggap panitia sangat seksis, mengingat pemain pria dapat melakukan pergantian baju di tengah lapangan.

Peristiwa ini dimulai ketika kondisi cuaca yang cukup panas. Perempuan ini meminta waktu istirahat 10 menit sebelum melanjutkan set ketiga.

Permintaan itu diwujudkan setelah mendapat saran dari pihak medis mengingat cuaca panas hingga 38 C.

Usai beristirahat, ia kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Namun, Cornet menyadari kalau bajunya terbalik.

Dia membelakangi kamera dan dengan cepat memperbaiki letak baju serta topinya.

Selama sekitar 10 detik mengganti pakaian, secara tidak sengaja ia memperlihatkan pakaian dalam hitam miliknya.