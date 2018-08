Via Vallen Digosipkan Sudah Menikah dan Punya Anak, Dia Tanggapi Begini

Via Vallen

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi dangdut Via Vallen tidak mau ambil pusing dengan gosip-gosip tentang dirinya, termasuk soal kabar dia sudah menikah dan memiliki anak.

"Intinya nyinyiran apapun sekarang Via tuh bisa lebih santai ngeladeninnya. Jadi lebih cuek. Mau diomongin jelek pun sudah konsekuensi saya sebagai public figure," kata Via saat ditemui di kawasan BSD, Tangerang belum lama ini.

"Jadi ya sudah, toh mereka yang ngomong gitu memang mereka nyari makannya dari situ jadi ya terserah mereka," imbuh Via.

Pelantun "Bojo Galak" ini mengatakan ia tidak mau namanya besar karena sensasi.

"Via pengin dikenal karena prestasi bukan sensasi," kata perempuan bernama lengkap Maulidia Octavia.

Karena itu ia memilih tak memberi banyak tanggapan terkait berita miring tentang dirinya.

"Misalnya, kalau Via pengin dikenal karena sensasi, pas diberitain ini ini pasti Via ngerespon dong ke wartawan, aku respons biar di TV dan semua media beritanya Via," katanya.

"Tapi apa, Via malah membiarkan, Via enggak mau dicap sebagai artis yang terkenal karena sensasi. Aku penginnya dikenal sebagai artis yang berperestasai bukan sensasi," paparnya.