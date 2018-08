Liga Champions - Undian Fase Grup: Real Madrid, Barcelona dan Juventus di Pot 1

TRIBUN-MEDAN.COM - Pertemuan tim-tim sepak bola elite eropa lewat pengundian fase grup Liga Champions paling ditungggu.

Sebanyak 26 dari 32 klub sudah dipastikan berlaga di liga bergensi ini, sisanya menunggu hasil kualifikasi atau play-off.

Fase kualifikasi Liga Champions 2018-2019 rampung Kamis (30/8/2018) dini hari Wita.

Masih tersisa tiga tiket dari fase kualifikasi atau playoff yang diperebutkan enam klub, yakni PAOK Thessaloniki vs FC Benfica, PSV Eindhoven vs BATE Borisov, dan Salzburg vs FK Crvena Zvezda.

Pertandingan perebutan tiga tiket dari fase kualifikasi tersebut berlangsung Kamis (30/8) dini hari ini. Kick off bersamaan, pukul 03.00 Wita.

Sehari sebelumnya, Rabu (29/8) dini hari Wita, tiga klub sudah lolos dari fase kualifikasi yakni Ajax Amsterdam, AEK Athens, dan Young Boys.

Setelah tambahan tiga klub lolos dari kualifikasi, maka 32 tim peserta Liga Champions bakal diundi untuk menjalani laga fase grup.

Real Madrid juara Liga Champions tiga musim berturut-turut (©AFP/Getty Images)

Sebanyak 26 klub memastikan berlaga di fase grup Liga Champions 2018-2019 sebagai juara liga di kompetisi domestik masing-masing.

Ditambah enam klub yang lolos lewat jalur kualifikasi.

Rencananya, undian fase grup bagi 32 klub ini digelar di Grimaldi Forum, Monako, Kamis (30/8/2018) pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 24.00 Wita.