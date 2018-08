Kurs Rupiah Terburuk sejak Krismon 1998, Mardani: Siapa Lagi yang Harus Disalahkan Pemerintah?

TRIBUN-MEDAN.COM - Kurs rupiah terus terpukul terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Hantaman terhadap kurs emerging market dan kekhawatiran perang dagang global mendorong investor mengamankan uangnya dari aset-aset berisiko.

Mengutip Bloomberg, kurs rupiah pukul 8:53 WIB, Jumat (31/8) di pasar spot diperdagangkan di Rp 14.710 per dollar AS. Ini merupakan posisi terlemah penutupan rupiah sejak Juni 1998, yang sempat menyentuh Rp 14.750 per dollar AS.

Di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate juga menunjukkan nilai tukar rupiah antarbank melemah ke level Rp 14.711 per dollar AS.

Tapi, jika melihat perdagangan intrahari, rupiah pernah diperdagangkan sampai Rp 14.828 per dollar AS pada 29 September 2015 silam. Namun, hari itu, rupiah ditutup di level Rp 14.691 per dollar AS.

Sedangkan mengutip kurs tengah Bank Indonesia, posisi JISDOR pada hari yang sama mencapai Rp 14.728.

Politisi PKS yang juga inisiator #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera langsung mengomentari pelemahan rupiah.

''Rupiah kita kenapa sore ini ???? Siapa lagi yg harus di salahkan pemerintah ? '' ujarnya di akun twitternya, Jumat (31/8/2018).

mardani (twitter)

Bank Indonesia menegaskan tetap berada di pasar valuta asing agar pelemahan rupiah tak cepat dan tajam.

"BI juga masuk ke pasar membeli SBN, untuk menjaga market confidence," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah kepada KONTAN, Kamis (30/8) malam.

Hari ini, BI sudah membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3 triliun. “BI hari ini sudah beli SBN Rp 3 triliun dan masih akan berlanjut,” kata Nanang kepada KONTAN, Jumat pagi.