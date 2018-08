Road To Soundrenaline 2018, Kotak Hentak Pecinta Musik Kota Medan

Road To Soundrenaline 2018, Tiga Band Ternama Akan Hentak Pecinta Musik Kota Medan.

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Road To Soundrenaline merupakan sebuah acara festival musik, sebagai pemanasan sebelum acara puncak Soundrenaline yang akan digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali dengan tema The Soul Of Expression 8-9 September 2018 nanti.

Dalam gelaran Road To Soundrenaline 2018 di Kota Medan yang dikenal sebagai Kota Berbilang Kaum, event musik tahunan ini akan dilaksanakan di Lapangan Bola Cadika, Medan Johor, Sabtu (1/9/2018).

Mengangkat tema sama seperti Soundrenaline, Road To Soundrenaline Medan akan menampilkan tiga grup musik andalan Indonesia yang sudah teruji baik skala nasional maupun internasional.

Tiga grup musik yang akan memanaskan panggung Road To Soundrenaline 2018 Medan, yaitu Burgerkill yang baru saja mengeluarkan album Adamantine, Kotak dan Star And Rabbit.

Selain musisi nasional, musisi lokal juga akan ikut berpartisipasi diantaranya Fayo, Liberty Gong, Not Xmprewell, Kwaci Band, Terminal Kuningan, Rasyid Musik serta kolaborasi Syuthay X TBRCGRAM.

Nantinya, juga akan ada acara menarik lainnya, seperti pameran dan mural dari sejumlah komunitas. Diantaranya Logang's, Antam, Kreak, Binjai Street Art Binjai, Kelas Jauh dan lainnya.

Sementara itu, salah seorang penikmat musik Kota Medan, Sutan Siregar mengaku sangat senang dengan adanya acara Road To Soundrenaline 2018 tersebut.

"Sangat senang karena sudah jarang acara konser musik berkelas diadakan di Kota Medan. Apalagi Soundrenaline acara musik tahunan yang ditunggu kawula do Kota Medan," kata Sutan, Jumat (31/8/2018)

"Saya sebenarnya suka Burgerkill, tapi untuk kali ini saya penasaran untuk lihat Star And Rabbit karena ini pertama kali mereka datang kesini. Pokoknya saya sangat antusias untuk melihat acara Road To Soundrenaline besok," jelasnya.

Buat para kawula muda yang ingin menyaksikan acara musik bergengsi Road To Soundrenaline 2018, acara akan dibuka pukul 14.00 WIB, menggunakan KTP atau SIM sebagai registrasi untuk masuk.

(cr9/tribun-medan.com)