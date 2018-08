Terus Diganggu, Deddy Corbuzier Bongkar Kebodohan di Balik Promosi Diet Buah Plum

TRIBUN-MEDAN.com-Deddy Corbuzier mengungkapkan kekesalannya saat akun Instagramnya diganggu dengan banyaknya iklan diet buah plum.

Produk diet buah plum tersebut seringkali promosi di kolom komentar Instagram Deddy.

Deddy Corbuzier pun memblokir lebih dari 200 akun yang menjual produk diet tersebut.

Ayah dari Azka ini juga tak habis pikir dengan orang-orang yang percaya pada khasiat produk diet tersebut.

Bahkan produk tersebut banyak dipromosikan oleh artis-artis Indonesia yang memang sudah kurus dari dulu.

"Gue mau ngomongin tentang diet buah plum dan akun-akun yang sudah gangguin Instagram gue," ungkapnya seperti dikutip Grid.ID dari channel Youtube Deddy Corbuzier (30/8/2018).

"You know what, gue udah nge-spam, ngeblok lebih dari 200 akun yang jualan buah plum sebagai obat diet which is so stupid," Lanjut Deddy Corbuzier dengan ucapan meluap-luap.

Menurutnya, tak hanya diet plum yang bisa menurunkan berat badan namun diet buah apapun bisa.

Intinya adalah badan menjadi kurus karena diet untuk mengurangi kalori yang masuk dan mengganti karbohidrat dengan buah.

"Lu gak usah diet buah plum, lu diet buah mangga, apel, juga bisa kurus. Yang namanya kalori lu kurangin lu ganti buah ya lu jadi kurus. So it's DAMN WTF!" lanjut Deddy.

Selain itu Deddy juga membagikan tips kocaknya untuk bisa terlihat kurus melalui akun Instagramnya.

"CARA TERLIHAT KURUS PLG CEPAT ADALAH BUKAN DIET PLUM PRET ITU.. TAPI PERBANYAK TEMAN YANG GENDUT... MAKA ANDA AKAN TERLIHAT KURUS... coba deh..... Full video on YouTube.. Link at my profile.." tulis Deddy di akun Instagramnya (30/8/2018).

(Grid.id/Ayu Wulansari Kushandoyo Putri)