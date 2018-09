Baim Wong dan Paula Verhoeven Undang Mantan ke Pernikahannya

TRIBUN-MEDAN.com-Pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven akan mengundang mantan kekasih masing-masing ke pernikahan mereka.

Sejoli ini bakal melangsungkan akad nikah pada 22 November 2018.

"Undang enggak ya... he he he," kata Paula lalu melihat Baim sambil tersenyum dalam wawancara di XXI Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Minggu (2/9/2018).

"Kayaknya enggak ada masalah sama sekali (mengundang mantan)," timpal Baim.

Sebelumnya, Baim berpacaran dengan Vonny Cornellya pada 1999-2001, lalu menjalin cinta dengan Marshanda pada 2006 hingga 2007.

Baim juga pernah berpacaran dengan Luthya Sury Widjaja dan Vebby Palwinta.

Namun sejauh ini belum diketahui sosok pria yang pernah singgah di hati Paula sebelum Baim.

Di luar itu, rencananya Baim dan Paula akan menyebar 2.000 undangan.

"Kurang lebih sih sebenarnya 2.000 undangan karena kan pasti ada yang bawa pasangan," ujar Baim.

"Belum (sebar undangan) karena masih 24 November. Jadi mungkin Oktober," kata pemain film Jakarta Undercover itu menambahkan.