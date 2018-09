Chelsea Islan dan Pevita Pamer Wajah Seram saat Bermain Film Horor, Netizen Tetap Puji Cantik

Berperan sebagai kakak adik yang terjebak dalam teror menyeramkan, penampilan Chelsea dan Pevita pun dirombak dengan riasan khas ala film horor.

TRIBUN-MEDAN.com - Chelsea Islan dan Pevita Pearce beradu akting di film Horor Sebelum Iblis Menjemput.

Film ini mulai tayang di bioskop Tanah Air sejak 9 Agustus 2018 lalu.

Berperan sebagai kakak adik yang terjebak dalam teror menyeramkan, penampilan Chelsea dan Pevita pun dirombak dengan riasan khas ala film horor.

Chelsea mengunggah foto selfie-nya bersama Pevita ketika memerankan Maya dan Alfie di akun Instagram chelseaislan (1/9/2018).

Chelsea Islan dan Pevita Pearce (Instagram/ chelseaislan)

Maya and Alfie. Our life on set

Keduanya tampil dengan bibir pucat.

Salah satu bola mata Chelsea Islan membesar dan bewarna merah di lingkaran luarnya.

Hidungnya berdarah dan lecet.

Sementara itu, Pevita berpose di sebelah Chelsea dengan wajah tersenyum.