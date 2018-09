Akhirnya Stuntman Mr President Buka-bukaan Begini Perasaannya Memerankan Presiden Jokowi

TRIBUN-MEDAN.com - Freestyler asal Thailand, Withitep Komolhiran alias Saddum akhirnya buka suara. Dalam unggahan foto terbaru di akun Instagramnya, pria yang punya nama lain Saddum So ini mengakui bahwa dirinya memang berperan sebagai " stuntman" Presiden Joko Widodo dalam video pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus silam.

Dalam foto yang diunggahnya, Saddum terlihat tengah mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan lencana kepresidenan.

Motor yang dipakai tentu saja Yamaha FZ1 yang merupakan motor Paspampres.

"Merupakan suatu kehormatan besar untuk melakukan ini. Saya meminta maaf sebelumnya tidak bisa menjawab pertanyaan karena tengah berada di tempat kerja. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih untuk kerja tim," tulis Saddum dalam unggahannya pada Senin (3/9/2018).

''It is a great honor to have done this. I have to apologize before that can not answer the question on the job. Thanks for the opportunity and thank to team works. #saddum #jakarta #asiangames2018,'' tulisnya.

Peran Saddum sebagai Jokowi pertama kali diungkap rekannya sesama freetyler, Wawan Jarwanto alias Wawan Tembong. Wawan sendiri berasal dari Indonesia.

Saddum mendadak terkenal di Indonesia setelah memerankan Presiden Joko Widodo dalam video aksi "freestyle" dengan motor besar (moge) yang diputar saat pembukaan Asian Games 2018.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya, Selasa (21/8/2018), Saddum tampak memamerkan aksi freestyle dengan mengendarai motor BMW 800S. Unggahan tersebut tampak menarik perhatian para warganet asal Indonesia.

Banyak dari mereka yang kemudian menyapa Saddum dengan panggilan "Pak Presiden". Namun tak ada satupun dari komen-komen tersebut yang ditanggapi Saddum.

Tak hanya komen bernada positif, ada pula yang meninggalkan komen bernada negatif pada Saddum. Isinya langsung dikait-kaitkan dengan dunia perpolitikan Indonesia.