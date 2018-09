Kritik DPR Suka Korupsi, Remaja Lulusan STM Dapat Hadiah Motor Vespa Terbaru

TRIBUN-MEDAN.com-DPR RI menyajikan hal yang berbeda dan unik, pada HUT DPRRI yang ke-73 pada Rabu (29/8/2018) lalu.

Untuk pertama kalinya DPR RI mengadakan lomba meme dan stand up comedy bertajuk “Kritik DPR”.

Kompetisi ini menjadi bukti jikalau DPR RI terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan kritiknya terhadap kinerja DPR RI.

“Justru kami membutuhkan kritik, bukan anti kritik,” papar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat berlangsungnya acara tersebut, dikutip dari Dpr.go.id.

“Maka kami memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritiknya secara baik dan yang terbaik kami beri hadiah. Inilah the best of the best-nya, kami berikan hadiah sepeda motor Vespa,” tambahnya.

Lomba stand up comedy “Kritik DPR” dimenangkan oleh komika Aji Pratama, seorang pelajar dari STM II Palembang dengan membawa hadiah Rp 25 juta.

Diikuti Marshel Widianto di posisi kedua dengan hadiah Rp 15 juta, dan Kiki Saputri di posisi ketiga dengan membawa pulang Rp 10 juta.

Tampil sebagai juri stand up comedy antara lain Cak Lontong, Effendi Ghazali, dan Iwel Sastra.

Namun selain membawa hadiah Rp 25 juta, Aji Pratama juga diganjar dengan sebuah Vespa Primavera.

Salah satu skuter matik dari PT Piaggio Indonesia ini dibekali dengan mesin Italian Green Technology atau i-get berkapasitas 150 cc.

Vespa Primavera terbaru juga sudah disemati dengan fitur antilock brake system (ABS).

Dpr.go.id Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan hadiah Vespa kepada Aji Pratama, juara stand up comedy

Meski hanya di roda depan, namun ABS ini diklaim berfungsi sangat halus karena gerakan piston kaliper membuka tutup sebanyak 10 kali tiap detiknya.

Selain itu juga ada penyegaran tampilan dengan pelek 12 inci yang sama seperti Primavera di Eropa.

Untuk soal harga, Vespa Primavera i-get ABS terbaru diberandol Rp 39,5 juta.

Wah, berarti si Aji Pratama sukses menggondol hadiah sekitar Rp 65 juta-an nih! (motorplus.gridoto.com)