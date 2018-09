Bentuk Tubuhnya Kerap Dikomentari, Nindy Ayunda Bikin Unggahan Menohok

Nindy merasa bahwa dulu saat gemuk dirinya dihina, namun sekarang ketika sudah kurus banyak yang menyuruhnya kembali menggemukkan badan.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Nindy Ayunda seolah telah kebal terhadap komentar nyinyir netizen di akun Instagramnya.

Nindy mengunggah fotonya ketika berlibur dan menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya.

Wanita bernama lengkap Anindia Yandirest Ayunda ini juga menampakkan senyum lebar dalam unggahan terbarunya.

Tak hanya unggahan foto, Nindy pun menuliskan caption yang ia tujukan untuk warganet.

Menurutnya netizen kerap menyuruhnya untuk menggemukkan dan menguruskan badan.

Nindy merasa bahwa dulu saat gemuk dirinya dihina, namun sekarang ketika sudah kurus banyak yang menyuruhnya kembali menggemukkan badan.

"Ekspresi aku waktu baca komen-komen netizen pada nyuruh gemukin badan lagi. Dulu waktu gemuk dihina-hina suruh kurus. Sekarang udah kurus disuruh gemukin (emoji ngakak) jadi senyumin aja say soalnya badan aku bukan buat perlombaan," tulis Nindy lewat caption unggahan Instagramnya, Senin (3/9/2018).

Istri Askara Parasady Harsono ini juga menegaskan bahwa setiap wanita itu cantik, apapun bentuk badannya.

"Terima kasih netizen juri yang gemar menilai. Ingat ya, every girl is beautiful no matter what size they are," tegas Nindy.