Pria di Cina Lakukan Hal Konyol Ini karena Sang Istri Terlalu Banyak Menuntut

TRIBUN-MEDAN.com - Menikah bukan perkara mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, termasuk materi dan juga mental.

Perdebatan di antara pasangan suami istri itu hal biasa. Harus bisa terselesaikan dengan baik, dan tentu dengan menyampingkan ego masing-masing. Bukan malah menghindarinya.

Jangan sampai terjadi seperti pada kisah satu ini. Hanya untuk menghindari sang istri, pria ini rela ditangkap oleh pihak kepolisian.

Seorang pria dari Provinsi Zhejiang ditahan karena melakukan tindakan pencurian.

Kepada pihak kepolisian, pria bermarga Deng ini mengatakan bahwa dia melakukannya agar lari dari istrinya yang banyak keinginan.

Tindakan pencurian ini terlihat pada sebuah rekaman CCTV. Saat itu, Deng mengambil sebuah iPad dari asrama di bekas kantornya.

Usai menjalankan aksinya, bukannya lari, Deng justru dia dan menunggu di tempat kejadian.

Melansir Global Times, pria ini sengaja melakukannya agar polisi datang dan menangkapnya.

"Aku ingin ditangkap. Jadi aku bisa tenang selama beberapa hari," kata Deng di depan kamera.

Deng mengatakan kepada polisi bahwa istrinya bukan saja terlalu menuntut dalam hal materi saja, tapi wanita itu bahkan meminta anak-anak mereka untuk mengintai keberadaannya.

"Dia (Deng) mengatakan ke mana pun dia pergi, anak-anaknya mengikutinya. Dan memaksa untuk diberikan uang untuk membeli es pop," kata seorang petugas Jinhua pada kasus bernama Yang.

Sepertinya permintaan Deng terwujud. Karena saat ini, ia sedang ditahan oleh pihak kepolisian.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di Global Times dengan Judul Husband who stole iPad to escape wife gets police detention