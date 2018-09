Rayakan Ulang Tahun Pernikahan yang Pertama, Raisa Bikin Unggahan Romantis untuk Hamish Daud

Pada momen ulang tahun pernikahannya yang pertama ini, Raisa juga merilis foto pertama dengan perut buncit.

TRIBUN-MEDAN.com - Raisa dan Hamish Daud merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, begini ucapan romantis mereka.

Tepat pada 3 September setahun yang lalu, warganet merayakan sebagai hari patah hati nasional.

Pasalnya dua selebritis yang paling diidolakan kaum hawa dan kaum adam menikah.

Siapa lagi kalau bukan Raisa Andriana dan Hamish Daud yang mengikat janji suci di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat.

Kini setahun mengarungi rumah tangga sebagai pasangan suami istri, mereka mengabarkan kalau tengah menanti sang buah hati.

Beberapa waktu kemarin, Raisa mengabarkan kehamilannya pada publik.

Pada momen ulang tahun pernikahannya yang pertama ini, Raisa juga merilis foto pertama dengan perut buncit.

Raisa dan Hamish (Instagram/raisa6690 3/9/2018)

"Happy 1st anniversary to my husband, my rock, my parter in love & life. Walaupun kamu suka rese aku tetap mencintaimuh krn aku juga reseeee #hellobump!"tulisnya pada caption.

Tak kalah romantis dengan istrinya, Hamish juga menuliskan rasa bahagianya memiliki istri Raisa.

"To the most thoughtful person I know. One year down, forever to go. Happy anniversary love x"tulisnya pada postingan 3/9/2018.

(Raisa dan Hamish (Instagram/hamishdw 3/9/2018))

Tentu saja ada ribuan komentar yang tak sabar melihat anak pasangan ganteng dan cantik ini.

"Yaallah cantik ganteng anaknya nanti kaya apaaaaa ka , cant wait!!!!!!"

"Yaampun nanti anaknya secakap apa yahh ibu ayahnya kaya gini "

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Ulang Tahun Pernikahan Pertama, Raisa Berikan Ucapan Ini Pada Hamish Daud, 'Aku Juga Rese'