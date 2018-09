Sambut HUT ke- 73 TNI Ribuan Orang Ikuti Senam Gemu Famire untuk Pecahkan Rekor MURI

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Ribuan orang melaksanaan senam Gemu Famire secara serentak di lapangan landasan udara Lanud Soewondo, Selasa (4/9/2018).

Namun ada yang unik dari senam pada umumnya, ribuan peserta menggunakan pita ikat kepala dengan bendera merah putih.

Ge Mu Fa Mire menjadi soundtrack untuk senam yang diikuti ribuan orang.

Informasi yang dihimpun Tribun Medan peserta yang berperan dalam senam bersama yakni, kalangan TNI, Polri, Instansi Pemerintah dan para pelajar.

Senam bersama di lapangan Lanud Soewondo yang diikuti ribuan orang, Selasa (4/9/2018). (Tribun Medan / M Fadli)

Pangdam I/BB Mayjend Muhammad Sabrar Fadhillah mengatakan, sangat kagum dengan dan bangga karena antusias peserta yang sangat luar biasa. Peserta yang awalnya diprediksi 7500 peserta namun kenyataannya mencapai 8000 lebih.

"Terimakasih semua peserta yang berperan untuk turut serta. Kegiatan ini merupakan peringatan hari ulangtahun TNI yang ke -73," ujar Mayjend S Fadhillah.

Helikopter milik TNI AD, menjadi daya tarik peserta untuk berswafoto, Selasa (4/9/2018). (TRIBUN MEDAN/M Fadli)

Usai melaksanakan senam Ge Mu Fa Mire, peserta dihibur dengan dua penyanyi cantik yang membawa lagu dari steven coconut dengan judul welcome to my paradise.

Turut hadir pada acara tersebut, perwakilan dari Polda Sumut, Kapolrestabes Medan, Wali Kota Medan.

Senam pemecahan rekor muri dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI dilaksanakan di lapangan landasan udara Lanud Soewondo.

