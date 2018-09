Yongey Mingyur Rinpoche: Merajut Kebijaksanaan Kuno untuk Kehidupan Modern

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Di era modern seperti sekarang ini, kita dikelilingi oleh tingkat kekayaan material dan kenyamanan yang tak ada bandingannya, namun demikian di balik semua eksterior mutakhir yang kita miliki, tersembunyi ketidakpuasan, kegelisahan dan rasa depresi.

Ironisnya, semakin sering kita melihat apa yang nampak seperti ‘kemajuan’ di sekitar kita, semakin kita merasa ada yang kurang dalam hidup. Meditasi mampu menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri.

Perasaan ingin mencapai keutuhan dan kepuasan yang sering kita cari di luar diri kita adalah bagian dari sifat dasar manusia.

Sayangnya, kita telah menjadi begitu terbiasa mencari kebahagiaan di luar sehingga tidak tahu bagaimana caranya menemukan ‘kekayaan’ yang justru ada di dalam diri kita sendiri.

Yongey Mingyur Rinpoche, akan hadir di Medan untuk memberikan pencerahan kepada kita mengenai cara menghadapi kehidupan modern dan mengaitkannya dengan meditasi dalam kehidupan sehari-hari.

Acara publik talk yang bertajuk “Monkey Mind, Modern Life & Meditation” ini akan diadakan pada 28 September 2018 pukul 18.00 – selesai di Selecta Ballroom Lt.5.

Mingyur Rinpoche memiliki kemampuan yang langka untuk menyajikan kebijaksanaan kuno dari Tibet dengan cara yang segar, dan relevan dengan tantangan dunia modern.

Ajarannya yang mendalam namun mudah dimengerti, serta diselingi dengan gaya yang jenaka, membuat Mingyur Rinpoche disegani dan disayangi oleh banyak muridnya di seluruh dunia.

Selain itu, Rinpoche secara unik merajut pengalaman pribadinya, dan penelitian ilmiah modern dalam mengajar meditasi.

Program Meditasi yang diajarkan oleh Mingyur Rinpoche kepada para muridnya di Asia, Eropa, Amerika, dan di seluruh dunia dikenal dengan nama: Joy of Living, dan Path of Liberation yang masing-masing terdiri dari berbagai level.

Workshop Meditasi Joy of Living sendiri terbuka untuk semua kalangan dari latar belakang tradisi agama dan kepercayaan apapun. Workshop ini mengandung banyak intisari-intisari kunci yang sangat penting dan mendalam di dalam perjalanan kita berlatih meditasi.

Mingyur Rinpoche menyampaikan ajarannya melalui berbagai Biara yang berada dalam naungan bimbingannya, yaitu Tergar Monastery di India, Tibet, dan Nepal, dan komunitas meditasi di berbagai negara, yang disebut Tergar Meditation Community yang ada di berbagai benua baik Amerika, Eropa, dan Asia, termasuk Indonesia (Jakarta dan Surabaya).

Selain mengajar, Mingyur Rinpoche juga meluangkan waktu beliau untuk bekerjasama dengan berbagai penulis menulis buku bestseller mengenai meditasi: The Joy of Living, The Joyful Wisdom, dan Turning Confusion into Clarity.

Aktivitas Tergar Meditation Community di Indonesia dapat diikuti melalui akun media sosial: Instagram: @TergarIndonesia dan Facebook page: Tergar Indonesia.