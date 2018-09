A Man Called Ahok, Film Layar Lebar yang Mengisahkan Basuki Tjahaja Purnama

Daniel Mananta mengungkapkan bahwa film ‘A Man Called Ahok’ tak hanya soal Ahok, film ini, menurutnya, memiliki nilai yang menciptakan generasi pria dan wanita sepenuhnya seperti Ahok.

TRIBUN-MEDAN.com - Kisah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diangkat ke layar lebar lewat film ‘A Man Called Ahok’.

Aktor Daniel Mananta akan memerankan Ahok di dalam film tersebut.

Melalui akun Instagramnya, Daniel memposting poster film tersebut, Rabu (5/9/2018).

Dalam poter film tersebut tampak Daniel mengenakan baju kotak-kotak dan kacamata.

Aktor 37 tahun ini mengungkapkan bahwa film ‘A Man Called Ahok’ tak hanya soal Ahok, film ini, menurutnya, memiliki nilai yang menciptakan generasi pria dan wanita sepenuhnya seperti Ahok.

"The secret is out... This movie is more than Just about Ahok. It's about the values to create generations full of man & woman like Ahok!" tulis Daniel di caption unggahannya.

Film 'A Man Called Ahok' ini akan disutradarai oleh Putrama Tuta

Putrama Tuta adalah seorang film director pernah memproduseri film 'Catatan Harian Si Boy' dan 'Noah: Awal Semula'.

Film ini diangkat dari buku dengan judul yang sama karya Rudi Valinka yang mengisahkan sisi kehidupan Ahok ketika berada di Belitung Timur.

Melalui Twitternya, Rudi Valinka membeberkan bahwa cuplikan (teaser) film 'A Man Called Ahok' yang akan ditayangkan besok di Youtube.

Ahok juga menyampaikan harapannya lewat akunnya @basuki_btp yang diunggah oleh timnya.

"“Saya ucapkan sukses, sukacita dan doa saya yang terbaik agar film yang release di tahun 2018 ini dapat ditonton oleh seluruh masyarakat," kicau akun tersebut.

(TribunWow/Gigih Prayitno)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Kisah Basuki Tjahaja Purnama akan Diangkat ke Layar Lebar Lewat ‘A Man Called Ahok'