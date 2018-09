Ahok Dikabarkan Menikahi Polwan Muda Usai Bebas Dari Penjara

TRIBUN-MEDAN.com-Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dikabarkan akan menikah lagi selepas bebas dari penjara.

Informasi ini dilansir oleh media asing, Asian Times, dalam laporannya berjudul "Military minds aim to keep Widodo in power."

Laporan tersebut menyinggung kabar rencana pernikahan Ahok dalam paragraf terakhirnya.

"Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok berencana mengajukan pembebasan bersyaratnya pada awal Desember mendatang. Prioritas pertama Purnama (Ahok) setelah keluar dari penjara adalah sesuatu yang jauh lebih personal. Itu adalah pernikahannya dengan polisi wanita yang sempat tertunda," tulis Asian Times.

Artikel bertajuk Military Minds Aim to Keep Widodo in Power, ditulis oleh John McBeth.

Sebenarnya berita tersebut menyajikan soal komposisi tim pemenangan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi di pertarungan Pemilu Presiden 2019.

Tapi, sisi lain dari berita itu, justru yang menjadi viral.

John McBeth menulis soal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, juga bisa akan bergabung di TimSes Jokowi.

Ahok, bisa bergabung bersama Jokowi bila pembebasan bersyarat yang ia ajukan, diterima.

Menurut McBeth, bergabungnya Ahok ini akan menjadi menarik, karena Ahok akan mendukung KH Ma'ruf Amin.