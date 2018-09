Akhirnya Jokowi Angkat Bicara soal Pelemahan Rupiah, Ini yang Akan Dilakukan!

TRIBUN-MEDAN.COM - Rupiah masih belum beranjak dari level Rp 14.900 per dollar AS. Mengutip data Bloomberg, Rabu (5/9/2018) pagi ini pukul 09.15, rupiah di pasar spot berada di level 14.962 per dollar AS.

Sejumlah tokoh langsung menjadikan pelemahan rupiah menjadi senjata untuk menyerang kebijakan ekonomi Jokowi.

Musisi sekaligus Caleg dari Gerindra, Ahmad Dhani menyindir Jokowi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Suami Mulan Jameela ini mengunggah sebuah gambar bertuliskan sindiran tersebut lewat unggahan Instagramnya, Selasa (5/9/2018).

"Prestasi Jokowi paling nyata itu, US Dollar Rp 15.000

Bukan sekedar retorika tapi nyata kerja kerja kerja," bunyi tulisan yang diunggah Dhani di Instagramnya, @ahmaddhaniprast.

"HASIL KERJA KERJA KERJA," tulis pentolan band Dewa 19 ini.

Unggahan Ahmad Dhani (Instagram @ahmaddhaniprast)

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean tampak menanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta jajarannya untuk memberikan penjelasan ke publik mengenai pelemahan rupiah.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui laman Twitter @LawanPolitikJW yang diunggah pada Rabu (5/9/2018).

Ferdinand Hutahaean menyebut jika Jokowi tidak berani muncul ke publik dan memberikan penjelasan sendiri.

Menurut Ferdinand, saat ini dolar telah mempersekusi rupiah, sehingga pemerintah harus menjelaskan hal ini.

"Giliran begini ga berani muncul, tp kalau bagi2, dia paling depan.