BI Tegaskan Postingan Ratna Sarumpaet Adalah Hoax soal Uang Kertas Nominal Rp 200 Ribu

TRIBUN-MEDAN.COM - Ratna Sarumpaet, turut melontarkan komentar terkait melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Hal ini disampaikan Ratna Sarumpaet melalui laman Twitternya, @RatnaSpaet, Rabu (5/9/2018).

Ratna Sarumpaet menyindir pelemahan mata uang rupiah dengan mengunggah foto pecahan uang kertas Rp 200 ribu.

Dalam keterangan foto menyebutkan, jika pecahan uang kertas Rp 200 ribu telah resmi diedarkan.

Tampak uang kertas pecahan Rp 200 ribu tersebut berwarna hijau dengan kombinasi ungu dan bergambar kuda.

Ratna Sarumpaet juga melayangkan sindiran kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan menandai akun Twitter Jokowi.

"Masih mau 2 Periode? Pakai akal pikiranmu - Gugah hari Nuranimu. Cc: @jokowi," tulis Ratna Sarumpaet pada keterangan foto di Twitternya.

Unggahan Ratna Sarumpaet pada Twitter (Twitter @RatnaSpaet)

Unggahan Ratna Sarumpaet kemudian menimbulkan pertanyaan bagi warganet, apakah pecahan uang kertas Rp 200 ribu tersebut benar atau hoaks.

Seperti yang dilontarkan oleh akun @Anikawan1, "Anyway mas mba, kita tunggu saja, kalo beneran beredar anda mungkin bakal kalang kabut sendiri karna abis marah2in orang gak jelas. Kalo gak, kita tunggu saja penjelasan bu @RatnaSpaet dapet info darimana. I think its fair enough tho."

Kemudian akun @eko_pebe, "Kalo emang nggak kan berarti patut di pertanyakan sumber dair mana itu info, Kalau salah apa berani minta maaf ntar? Harusnya mikir dulu baru ngetik bukan sebalik nya."