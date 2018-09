Film Pendek Karya Sineas Indonesia Masuk Toronto International Film Festival 2018

BALLAD OF BLOOD AND TWO WHITE BUCKETS Masuk Toronto International Film Festival (TIFF)

Ballad of Blood and Two White Buckets merupakan proyek kolaborasi antara KawanKawan Media, LimaEnam Films, dan AfterTake Post Production dengan produser Yulia Evina Bhara dan Amerta Kusuma.

TRIBUN-MEDAN.com-Satu lagi film karya anak bangsa yang mendapat apresiasi dari dunia internasional.

Film dari Indonesia berjudul Ballad of Blood and Two White Buckets terpilih untuk berkompetisi di ajang Toronto International Film Festival (TIFF) 2018 di kategori film pendek.

Sutradara yang pernah menggarap film Istirahatlah Kata-kata, Yosep Anggi Noen, didapuk untuk mengarahkan film ini berdurasi 15 menit ini.

Dikutip Grid.ID dari situs Tiff.net, film Ballad of Blood and Two White Buckets berkisah tentang pasangan penjual saren.

Peran dalam film tersebut dimainkan secara apik oleh Muhammad Abe dan Ruth Marini.

“Dalam drama yang mentah namun memukau karya Yosep Anggi Noen ini, meningkatnya kesadaran beragama di masyarakat menjadi sebuah ancaman bagi mata pencaharian para tokoh utama. Mereka mengesampingkan status sebagai kaum marjinal demi menjual bahan makanan yang bagi sebagian orang dianggap bergizi, namun ada pula yang menganggapnya haram,” tulis pihak TIFF 2018 di situs resminya.

Saren, atau biasa disebut dideh atau marus, merupakan bahan makanan khas Indonesia yang berasal dari darah binatang yang disembelih.

Darah tersebut kemudian dikukus agar menjadi padat dan siap dimasak.

Berikut cuplikan film Ballad of Blood and Two White Buckets yang diunggah akun YouTube TIFF Trailers.

TIFF merupakan acara penghargaan yang mempertandingkan film dari seluruh dunia.

Event tahunan ini diselenggarakan secara rutin di kota Toronto sejak tahun 1976.

Tercatat pernah ada film Indonesia yang berhasil masuk ke TIFF tahun 2015, yakni A Copy of My Mind karya sutradara Joko Anwar. (*)

