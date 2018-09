300 Pelaku Ekonomi Kreatif Ikuti Bisma Goes to Get Member di Medan

Bekraf Information System in Mobile Application (Bisma) Goes to get member yang diadakan di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis (6/9/2018)

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Sekitar 300 pelaku ekonomi kreatif menghadiri kegiatan Bekraf Information System in Mobile Application (Bisma) Goes to get member yang diadakan di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis (6/9/2018).

Para pelaku ekonomi kreatif tersebut mendapatkan banyak informasi dan juga ilmu dari para narasumber yang hadir di acara tersebut.

“Ada cukup banyak narasumber yang hadir di Bisma goes to Get Member yang terdiri dari pelaku, asosiasi dan komunitas ekonomi kreatif yang kemudian berbagi pengetahuan tentang inovasi sebagai penggerak dalam meningkatkan perekonomian di sektor kreatif,” ujar Wakil Kepala Bekraf, Ricky Joseph Pesik, Kamis (6/9/2018).

Ia menjelaskan, Bisma goes to Get Member diadakan untuk mendukung komunikasi dua arah antara pelaku ekonomi kreatif dari 16 subsektor dengan Bekraf untuk memudahkan pemerintah menangkap masalah.

“Kegiatan ini diharapkan juga bisa memonitoring perkembangan usaha serta menerima saran seputar ekonomi kreatif sehingga dapat dihasilkan pemetaan akurat yang dapat membatu penyusunan kebijakan ekonomi kreatif dan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif,” jelasnya.

Ia menerangkan, pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di Bisma akan lebih mudah dalam mendapatkan kesempatan untuk difasilitasi ataupun mendapatkan pendukung oleh Bekraf dalam mengembangkan usaha kreatif mereka.

“Di Bisma goes to Get Member ini juga ada sesi konsultasi dimana pelaku kreatif dapat berinteraksi langsung dengan pejabat di lingkungan Bekraf dan berdiskusi seputar peran Bekraf serta pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia,” terangnya.

Ia menuturkan, dengan metode sosialisasi yang memberikan pengalaman nyata, maka dapat memotivasi para pelaku di sektor ekonomi kreatif berkolaborasi dan memberikan inspirasi untuk mengembangkan usaha kreatifnya.

