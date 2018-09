Begini Respon Anak Ahok Saat Marak Kabar Ayahnya Akan Menikahi Polwan Muda

TRIBUN-MEDAN.com-Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belakangan santer dikabarkan akan menikah lagi.

Rencana tersebut kabarnya bakal terealisasi usai Ahok bebas dari penjara.

Seperti diketahui, Ahok divonis dua tahun penjara sejak Mei 2017 karena kasus penistaan agama dan hingga kini masih menjalani hukuman di Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok.

Kabar tentang rencana pernikahan Ahok ini diberitakan Asia Times, Selasa (4/8/2018) melalui artikel berjudul 'Military minds aim to keep Widodo in power'.

Dalam artikel tersebut tertulis, prioritas utama Ahok usai keluar dari penjara adalah sesuatu yang Pribadi

Tak hanya itu, disebutkan pula wanita yang bakal menjadi istrinya adalah seorang polwan yang merupakan mantan pengawal Veronica Tan.

"Prioritas pertama Purnama (Ahok) setelah keluar dari balik jeruji adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi. Yaitu, pernikahan yang sempat tertunda dengan polwan," tulisnya.

Diberitakan pula bahwa calon Istri Ahok tersebut berpangkat Bripda berinisial PND.

Terkait kabar rencana pernikahan sang ayah, lantas bagaimana reaksi anak-anak Ahok?

Dua anak laki-laki Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Nicholas (kiri) dan Daud Albeener (kanan), di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Sabtu (5/9/2014). (KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZA)

Dilansir Tribunnews.com dari Instagram putranya, Nicholas Sean Purnama dan adik bungsunya Daud memilih untuk tak ambil pusing dan cenderung cuek.