Selamat, Tatjana Saphira Raih Penghargaan Asian Star Prize di Seoul International Drama Award 2018

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Tatjana Saphira kembali membuktikan kemampuan aktingnya.

Kali ini Tatjana Saphira membuktikannya pada ajang penghargaan berskala Internasional.

Tatjana Saphira berhasil meraih penghargaan Asian Star Prize di Seoul International Drama Award 2018.

Ajang penghargaan tersebut berlangsung di KBS Hall, Seoul, Korea Selatan, pada Senin (3/9/2018).

Melalui akun Instagram resmi miliknya @tatjanasaphira, Tatjana mengungkapkan perasaannya bisa menerima penghargaan sebesar itu.

"Had a great night and I feel very honored to receive the Asian Star Prize. Thank you so much Seoul Drama Awards 2018." tulis Tatjana pada caption foto.

Pada foto tersebut Tatjana terlihat berpose sambil memegang penghargaan yang ia raih.

Menurut Hellokpop, Asian Star Prize diberikan kepada artis yang aktif terlibat dan memberikan pengaruh dalam kegiatan di Asia.

Diketahui Tatjana sempat terlibat kerja sama dengan aktor tersohor asal Korea Selatan Gong Yoo dalam penggarapan iklan salah satu produk gadget pada 2017 lalu.