Banyak Promo dan Kegiatan Menarik di TCASH Inspreative 2018

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - TCASH kembali menghadirkan kegiatan menarik untuk masyarakat.

Bertempat di at Arden Point Jalan S. Parman Medan, TCASH mengadakan rangkaian solusi bisnis bagi pengusaha lokal untuk mempermudah layanan non-tunai pada program Inspreative 2018.

“Program Inspreative 2018 mengambil tema Get Inspired and Be Creative dan merupakan sebuah pameran kuliner dan ajang bisnis kreatif yang akan berlangsung sejak tanggal 7 hingga 9 September 2018,” ujar CEO TCASH, Danu Wicaksana, Jumat (7/9/2018).

Ia menjelaskan, Medan menjadi kota pertama diadakannya program Inspreative 2018 karena antusiasme masyarakat Medan sangat baik terhadap TCASH.

“TCASH telah sukses menjangkau lebih sari 500 ribu pelanggan. Solusi bisnis yang kami hadirkan bagi pengusaha lokal di Medan ini dapat memberikan added value yang akan melengkapi bisnis lokal dalam menghadapi persaingan yang kompetitif,” jelasnya.

Ia menerangkan, program Inspreative 2018 tersebut, pengunjung dapat merasakan kemudahan bertransaksi non-tunai dengan memanfaatkan fitur Snap QR Code dalam aplikasi TCASH Wallet di area food bazaar.

“Di area Food bazaar ada 40 merchant kuliner khas Medan serta beberapa merchant nasional ternama seperti Alfamart, Indomaret, Chatime, KFC dan J-CO,” terangnya.

Ia mengungkapkan, TCASH juga memberikan beragam promo menarik seperti random cashback hingga 50 persen sepanjang hari seperti program snap and rush di merchant favorit serta kesempatan bagi pengunjung yang beruntung untuk mendapatkan cashback 100 persen.

“Selain promo menarik tersebut, TCASH juga mengajak pengunjung untuk berdonasi digital menggunakan fitur Snap QR Code, untuk mendukung program pendidikan pengajar muda yang diinisiasikan oleh Indonesia Mengajar,” pungkasnya.

