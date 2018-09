Bikin Bangga! Perempuan Indonesia Dipilih PBB Jadi Penasihat Lembaga Pendanaan Tanggap Darurat

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah sukses pada perhelatan olahraga terbesar di Asia, Asian Games 2018, Indonesia kembali mendapatkan kabar menggembirakan dari salah seorang putri terbaiknya.

Rahmawati Husein baru-baru ini dipercaya oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjadi salah satu anggota Advisory Group untuk Central Emergency Response Fund (CERF).

Seperti dilansir dari situs web kemlu.go.id, CERF adalah mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan yang bersifat taktis, cepat, serta apolitis. Di mana, dana dapat disalurkan dalam kurun waktu kurang dari 48 jam, untuk merespons situasi darurat.

Dengan terpilihnya Rahmawati Husein sebagai salah satu anggota Advisory Group pada CERF semakin menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, terlebih lagi dalam bidang kemanusiaan.

Selain itu, kepercayaan ini mencerminkan adanya peningkatan ekspektasi masyarakat internasional terhadap Indonesia untuk terus berperan aktif dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan global.

Advisory Group for CERF dibentuk berdasarkan kesepakatan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-60 tahun 2005, melalui resolusi PBB tentang “Strengthening the Coordination of the Emergency Humanitarian Assistance of The United Nations".

Setiap anggotanya diminta untuk berperan dalam memberikan petunjuk (guidance), pandangan, serta rekomendasi mendukung upaya pemanfaatan, manajemen, serta pemulihan (replenishment) pendanaan CERF.

Pemilihan anggota Advisory Board bagi CERF dilaksanakan secara mandiri oleh Sekretariat CERF di New York sejak Juli 2018.

Rahmawati Husein dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pengalaman dan keahlian yang dimiliki, keterwakilan gender secara berimbang, serta keterwakilan kawasan.

Rahmawati mulai menggeluti bidang penanganan darurat kemanusiaan dan bencana selama lebih dari 10 tahun, tepatnya sejak bencana tsunami di Aceh pada tahun 2005 lalu.