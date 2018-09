Kwik Kian Gie Beber Rupiah sudah Merosot 4.000 Persen hingga Rosi Kaget!

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) tahun 1999-2000, Kwik Kian Gie melontarkan fakta mengejutkan soal sejarah pelemahan kurs Rupiah atas Dolar AS.

Kwik yang kerap melontarkan pandangan ekstreem membuka fakta ternyata Rupiah sudah terdepresiasi 4000 persen terhadap Dolar AS bila dihitung sejak 1970 saat kurs Rp 362 per Dolar AS.

"Menurut pendapat saya tidak hal-hal istimewa yang terjadi. Jadi yang terjadi adalah percepatan atau tidak oleh karena sejak republik ini berdiri, rupiah itu tidak pernah tidak merosot," ungkap Kwik Kian Gie.

Menurut Kwik Kian Gie, rupiah akan terus merosot dalam waktu yang tidak bisa ditentukan.

"Jauh sebelumnya ini, saya sudah mengatakan bahwa akan terjadi Rp 15 ribu. Sekarang saya katakan akan terus merosot kalau, kalaunya itu terlampau panjang tidak saya sebut," ujar Kwik Kian Gie.

Lebih lanjut, Kwik Kian Gie membandingkan mata uang rupiah terhadap sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Thailand hingga Filipina.

Singapura dulu 3 Dolar Singapura per 1 Dolar AS sekarang menguat jadi 1,37 Dolar Singapura.

Thailand dari 21 Bath menjadi 32 Bath per Dolar AS.

Filipina dari 6 Peso menjadi 52 Peso per Dolar AS.

"Indonesia dari Rp 362 menjadi Rp 15 ibu atau depresiasi 4.044 persen," kata Kwik Kian Gie.