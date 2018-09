Rupiah Menjauh dari Rp 15.000, Netizen Sindir yang Teriak Kita Akan Krismon 1998

TRIBUN-MEDAN.COM - Nilai tukar rupiah mulai menunjukkan penguatan. Mengutip Reuters, Jumat (7/9/2018), nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp 14.890 per dollar AS. Nilai ini menjauh dari level Rp 15.000 per dollar AS beberapa hari lalu.

Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 1,31% pada perdagangan terakhir di pekan ini ke level 5.851,47.

IHSG berhasil menguat kala bursa saham utama kawasan Asia kompak terjebak di zona merah: indeks Nikkei turun 0,8%, indeks Kospi turun 0,26%, indeks Strait Times turun 0,55%, dan indeks Hang Seng turun 0,01%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, meski menguat, pergerakan nilai tukar rupiah saat ini masih di luar nilai fundamentalnya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator makroekonomi domestik yang membaik.

Misalnya, Agustus yang mencatatkan deflasi 0,05%, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2018 yang tercatat 5,27%, dan pertumbuhan kredit perbankan yang di atas 11% di Juli 2018.

"Tentu saja (di luar fundamental). Kalau kita lihat, pergerakan inflasi yang sangat rendah, malah deflasi di Agustus, pertumbuhan ekonomi cukup bagus, perbankan yang kuat, kredit yang tumbuh lebih dari 10%,” ujar Perry di komplek BI, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Dia melanjutkan, di banding saat ini, ke depan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS bisa lebih menguat. Hal ini bisa terjadi dengan serangkaian upaya BI dan pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Pertama, penggunaan biodiesel B20 untuk solar PSO dan non PSO. Dengan mengurangi impor minyak mentah, mengganti dengan B20 maka penghematan devisa diperkirakan US$ 2 miliar tahun ini dan tahun depan bisa US$ 9 miliar-US$ 10 miliar.

Kedua, pemerintah dan BI juga mendorong peningkatan sektor pariwisata untuk menarik devisa dari wisatawan asing.

Ketiga, peningkatan penggunaan komponen lokal (TKDN).