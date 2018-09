Saat Rupiah Melemah, Muncul Isu Harga BBM Naik, Pertamina Tegaskan Itu Info Hoax

TRIBUN-MEDAN.COM - Melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar AS memunculkan isu tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui pesan berantai di media sosial.

Isu kenaikan harga BBM ini pun cukup meresahkan masyarakat.

Dalam pesan berantai melalui WA tertulis; "malam ini ada kenaikan harga BBM, yaitu premium Rp 9.500 per liter, pertalite Rp 11.000 per liter dan Pertamax Rp 14.000 per liter."

Namun, berdasarkan rilis yang keluarkan Pertamina melalui laman www.pertamina.com tertanggal 5 September 2018, bahwa Info kenaikan harga BBM itu adalah HOAX dan tak jelas sumbernya.

PT Pertamin juga menegaskan harga BBM di SPBU Pertamina tidak ada mengalami penyesuaian.

"Harga BBM Pertamina masih tetap dan belum ada rencana penyesuaian harga," tegas Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, Rabu (5/9/2018), yang dikutip dari TribunJateng.com.

Sebagai salah satu badan usaha hilir migas, Pertamina akan terus memantau kondisi nilai tukar rupiah ini.

Adiatma mengatakan, Pertamina tetap mampu menjaga penyediaan dan melayani kebutuhan BBM di masyarakat.

Selaku Badan Usaha, Pertamina akan melaporkan setiap perubahan harga BBMkepada Pemerintah cq Menteri ESDM, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2018 tentang perhitungan harga jual eceran BBM.

"Pertamina patuh pada aturan Pemerintah bahwa setiap penyesuaian harga harus dilaporkan dahulu," jelas Adiatma.

Patokan harga BBM per tanggal 4 September 2018 sebagai berikut (per liter):

Pertamax Rp 9.500

Pertamax Turbo Rp 10.700

Pertamax Dex Rp 10.500

Premium Rp 6.550

Pertalite Rp 7.800

Dexlite Rp 9.000

Bio Solar Rp 5.150

(sumber pertamina.com)