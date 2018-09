Terlihat Makin Mesra, Yuk Lihat Deretan Potret Romantisnya Denny Sumargo dan Dita Soedarjo

Menunggu hari bahagia pernikahan yang akan dilangsungkan tahun ini, Dita dan Denny terlihat makin mesra.

TRIBUN-MEDAN.com - Dita Soedarjo, calon istri dari aktor tampan Denny Sumargo membagikan foto mesranya bersama Denny.

Wanita kelahiran 1992 ini, mengunggah beberapa foto kebersamaan mereka, di instagram pribadinya @ditasoedarjo, Rabu (5/9/2018).

Dita menambahkan caption romantis dalam fotonya,

“Jika kukumu panjang potonglah kukumu bukan jarimu , jika terjadi perdebatan potonglah egomu bukan hubunganya,” tulis Dita.

"Always will remember & admire his wise sayings @sumargodenny will always be my most treasured memory. I thank God for the chance to know someone as amazing as him," tambahnya.

(Akan selalu mengingat & mengagumi ucapan bijaknya @sumargodenny, akan selalu menjadi ingatan saya yang paling berharga. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk mengenal seseorang yang luar biasa seperti dirinya)

Berikut potret manis Dita Soedarjo dan Denny Sumargo...

1. Kecup kening Denny Sumargo