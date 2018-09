IMAMIKOM Gelar Konferensi untuk Memperkenalkan Program Studi Komunikasi USU

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Magister Ilmu Komunikasi dan Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi (IMAMIKOM), sukses menyelenggarakan konferensi komunikasi bertaraf internasional untuk pertama kalinya, yang dimulai 7-9 September 2018 di Gedung Pascasarjana FISIP USU.

Mengangkat tema 1st International Conference of Communications Social Cultural Development and Digital Technology 1st COMM DT Media and Virtual Communication Perspective in “The Era Zaman Now” 4.0, diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis FISIP USU ke-38.

Adapun pembicara utama dalam acara ini menghadirkan Prof. Lusiana Andriani Lubis, MA, Ph.D Universitas Sumatera Utara, Dr.Ir.Basuki Yusuf Iskandar, MA Kemenkominfo RI, Prof. Dato Dr. Adnan Hussein Universitas Sains Malaysia, Dr. Suwandi Sumartias, M.Si Universitas Padjajaran Bandung, Dr. Shuhaida Md Noor Universitas Sains Malaysia dan Drs. Syafruddin Pohan, M.Si, Ph.D Universitas Sumatera Utara.

Prof Lusiana mengatakan ICOMM – DT 2018 adalah acara yang diselengarakan oleh Program Studi Komunikasi di Universitas Sumatera Utara yang menyediakan forum untuk presentasi dan konferensi terkait tentang Komunkasi Manusia, Massa dan Media Sosial Komunikasi Antarbudaya, Hukum, dan Etika Media dan Komunikasi Pemasaran Terpadu.

"Karya ini bertujuan untuk menaikkan pangkat Universitas Sumatera Utara untuk mempertahankan dan juga untuk memperkenalkan Program Studi Komunikasi Universitas Sumatera Utara di tingkat internasional atau domestik” kata Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi USU, Prof. Lusiana Andriani Lubis, MA, Ph.D, Sabtu (8/9/2018).

Selain itu, ia menambahkan keberadaan online memiliki dampak positif dan negatif. Hal itu tak bisa dihindari.

“Seperti, game online yang membuat anak-anak ketagihan. Foto selfie, yang selalu berfoto tapi tak pernah dicetak yang membuat usaha cetak foto jadi sepi. Itulah contoh kecilnya,” ungkap Lusiana.

Acara yang berlangsung dua hari ini berhasil mengumpulkan 73 peserta berasal dari 6 negara yang berbeda, yang berasal dari Malaysia, Thailand, Taiwan, Iran dan Indonesia.

Dari acara ini, didapatkan hasil bahwa perkembangan teknologi telah merubah sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Mulai dari lahirnya nilai-nilai baru, kepercayaan dan kebiasaan sebagai budaya baru.

