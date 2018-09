Pembalut Pendeteksi Kanker, Karya Mahasiswa ITB Juarai Lomba Inovasi

TRIBUN-MEDAN.com - Hibar Syahrul Gafur, mahasiswa Manajemen Rekayasa Industri, Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung ( ITB) berhasil meraih juara 1 ajang Kino Youth Innovator Award (KYIA) 2018.

Dalam kompetisi ini, generasi muda, khususnya mahasiswa S1 diajak menciptakan inovasi yang kreatif.

Tahun ini, kompetisi yang diselenggarakan PT. Kino Indonesia Tbk. itu berlangsung 28-31 Agustus 2018.

1. Pembalut pendeteksi kanker serviks

Tahun ini KYIA menangkat tema "Empower Life through Nature: Leveraging Indonesian Natural Resources for Sustainable Development in Harmonious with Current Trend".