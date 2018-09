Pixy Kenalkan Produk Kecantikan Terbaru, Diskon 20 Persen

General Manager Ladies Cosmetic Advertising Promotion PT Mandom Indonesia Tbk, Josy Rizka dalam acara Beauty Workshop dengan tema PIXY My Beauty My Energy di Tiara Convention Center, Medan.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pixy menggelar Beauty Workshop bertema Pixy My Beauty My Energy di Tiara Convention Center, Medan.

"My Beauty My Energy merupakan tagline baru Pixy. Tagline ini bermakna kecantikan adalah emosional energi dari perempuan Asia yang mampu menambahkan kepercayaan diri, suasana hati, penampilan, penerimaan dari orang lain, sehingga memiliki dan membagikan energi positif ke orang sekitar," ujar General Manager Ladies Cosmetic Advertising Promotion PT Mandom Indonesia Tbk, Josy Rizka, Sabtu (8/9/2018).

Ia mengatakan Beauty Workshop ini menghadirkan beauty influencer dan make up artist ternama yakni Abel Cantika dan Rommy Andreass untuk berbagi tips dan trik inspirasi make up. Tak hanya itu saja, ada juga penampilan dari Mikha Tambayong dan Rizky Febian.

"Konsep acaranya serius tapi santai, karena ada beauty workshop, talkshow, dan entertainment. Ada sesuatu yang kita pelajari tapi juga santai karena banyak games dan hiburan. Dengan kegiatan ini, kita bisa mendekatkan lagi Pixy dengan konsumen," ucap Josy.

Ia menjelaskan, Pixy hadir di Medan untuk menyelenggarakan launching event produk base makeup terbaru, 4 beauty benefits series.

"Empat Beauty Benefit series merupakan rangkaian produk base make up terbaru yang terdiri dari Two Way Cake Perfect Last, Concealing Base, BB Cream, dan Loose Powder yang memiliki empat manfaat yaitu whitening, protecting, moisturizing, beautifying," katanya.

Hal menarik dalam event Beauty Workshop di Tiara Convention Center, Medan ini, terdapat diskon 20 persen untuk semua item Pixy. Beauty Tricks, Talk & Inspiration bersama Rommy Andreass dan Abel Cantika serta penampilan oleh Mikha Tambayong dan Rizky Febian.

"Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Berastagi Supermarket Group dan Tiara Convention Group. Acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Target peserta yang datang lebih kurang 400 orang, dari konsumen dan beauty blogger di Kota Medan," kata Josy.

Ia menambahkan, pihaknya juga menggelar kegiatan Launching Event Pixy, mulai tanggal 3 hingga 9 September 2108 di Atrium Plaza Medan Fair. Ada diskon 20 persen juga untuk semua item produk PIXY.

"Minimal pembelian Rp 150 ribu berkesempatan foto bareng Brand Ambasador Pixy, Mikha Tambayong. Besok (hari ini) hadir juga Rizky Febian hadir di Plaza Medan Fair" ucapnya.