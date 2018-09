SEREM! Jempol Gadis Ini Harus Diamputasi Akibat Hobi Menggigit Kuku

TRIBUN-MEDAN.com - Apakah Anda masih mengingat ketika orangtua melarang kita untuk menggigit kuku setiap saat? Anda mungkin kesal ketika dilarang, tapi sepertinya orangtua memiliki alasan mengeluarkan larangan itu.

Kebiasaan ini memang tak jarang dilakukan oleh anak-anak. Bahkan ada yang membawa kebiasaan itu hingga dewasa. Menggigit kuku sering dikaitkan kondisi kepanikan, seperti halnya kebiasaan menggoyangkan kaki dan lainnya.

Melansir The Sun, baru-baru ini jari seorang pelajar terpaksa harus diamputasi. Ini dikarenakan penyakit kanker langka yang dipercaya karena kebiasaannya menggigit kuku.

Remaja perempuan itu bernama Courtney Whithorn. Sepertinya ia memulai kebiasaan menggigit kuku ketika ia diganggu di sekolah pada usia 16.

Tapi sayangnya, kebiasaan ini justru semakin memburuk. Pada tahun 2014, dia bahkan menggigit seluruh kuku jempolnya. Kuku jempol itu pun tidak pernah tumbuh kembali dengan baik. Dan inilah awal penyakit itu muncul.

Ia selalu menyembunyikan kuku jempolnya dari semua orang selama 4 tahun. Tapi sayangnya itu justru memperburuk keadaan.Kukunya berubah menjadi berwarna kehitaman. Karena takut, ia pun akhirnya menunjukkannya kepada kedua orangtuanya.

“Aku selalu menyembunyikan kuku di dalam kepalan tangan, karena aku tidak ingin seorangpun melihat, bahkan kedua orangtuaku,” katanya.

“Aku ketakukan ketika kulitku berubah menjadi kehitaman. Akhirnya aku menunjukkannya kepada mereka untuk pertama kalinya di tahun ini.”

Untuk menutupi kuku yang tidak pernah tumbuh itu, wanita ini selalu menggunakan kuku palsu

Setelah memeriksakan diri pada Juli lalu, Courtney didiagnosa dengan penyakit acral lentiginous subungual melanoma. Yang disebabkan oleh trauma parah yang terjadi ketika dia menggigit seluruh kukunya.

Sejak itu, Courtney melakukan operasi sebanyak 4 kali. Dengan harapan, ia bisa menyelamatkan jarinya. Tapi sayangnya jari itu harus diamputasi karena jaringan kanker yang tumbuh di kulitnya.

Sekarang ini, Courtney yang tinggal di The Gold Coast, Australia harus menunda sekolahnya di Griffith University dan fokus pada pengobatan.

Cukup menakutkan bukan? Sepertinya kisah ini bisa kita jadikan pelajaran agar bisa meninggalkan kebiasaan menggigit kuku.

