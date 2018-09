Kerap Terima Komentar Negatif, Kimmy Jayanti Unggah Kalimat Bernada Sindiran untuk Netizen

Kimmy menuliskan sindiran panjang untuk para warganet yang kerap memberikan komentar negatif padanya.

TRIBUN-MEDAN.com - Model sekaligus presenter Kimmy Jayanti memberikan sindiran melalui unggahan dalam akun Instagramnya, @kimmyjayanti, Sabtu (8/9/2018).

Sindiran tersebut ditujukan Kimmy kepada warganet yang memberikan komentar negatif dalam foto unggahannya.

Dalam unggahannya, Kimmy mengunggah foto dirinya bersama dengan sang suami, Greg Nwokolo.

Keduanya tampak sedang sibuk dengan ponsel masing-masing.

Kimmy dan Greg tampak sedang berada di sebuah restoran untuk menikmati makan malam mereka.

Dalam keterangan foto tersebut, Kimmy menuliskan sindiran panjang untuk para warganet yang kerap memberikan komentar negatif padanya.

Kimmy merasa geram dengan beberapa komentar warganet.

Kimmy juga menyinggung tentang pilihan seorang wanita untuk menjadi seorang ibu.

"Seeing my IG this morning be like..