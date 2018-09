Rebranding Untuk Tingkatkan Merek, PIXY Sukses Luncurkan Produknya di Kota Medan 

Tim Promosi Pixy, Tia memegang produk base makeup terbaru, 4 beauty benefits series PIXY, My Beauty My Energy di Plaza Medan Fair.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Dunia ini selalu bergerak, perubahan terjadi di mana-mana, teknologi, dan budaya. Bahkan,perilaku pasar juga turut berubah setiap saat, karena perubahan ini, strategi komunikasi yang dijalankan juga turut berkembang sesuai relevansi pasar.

"PIXY di tahun ini melakukan rebranding, tujuannya untuk meningkatkan image dari merek PIXY. Di marketing kita meningkatkan image, membuat produk ini lebih modern, lebih relevan buat konsumen. Sebuah brand kosmetik harus punya image yang baik, mau sebagus apapun sebuah produk tapi kalau kita tidak memiliki image yang baik tentu tidak menjadi dorongan buat konsumen. Produk bagus, image juga bagus, inilah yang dilakukan PIXY memperkuat imagenya," ujar General Manager Ladies Cosmetic Advertising Promotion PT Mandom Indonesia Tbk, Josy Rizka, di Plaza Medan Fair, Medan, Minggu (9/8/2018)

Ia mengatakan PIXY hadir di Medan untuk menyelenggarakan launching event produk base makeup terbaru, 4 beauty benefits series, dengan mengangkat tema yang merupakan tagline terbaru PIXY yaitu PIXY My Beauty My Energy.

"4 Beauty Benefit series merupakan rangkaian produk base makeup terbaru yang terdiri dari two way cake perfect last, two way cake dengan tekstur yang halus dan lembut. Concealing Base, multifungsi 2 in 1 yang bisa digunakan sebagai concealer dan foundation, BB Cream, serta Loose Powder dengan tekstur lembut dan ringan dengan hasil matte," ujar

Josy.

Ia menjelaskan seri base make up 4 beauty benefit memiliki empat manfaat yaitu whitening (mencerahkan), protecting (melindungi), moisturizing (melembabkan) dan beautifying (formula yang menyatu di kulit dengan sempurna) yang menghasilkan wajah yang halus dan sempurna.

"My Beauty My Energy merupakan tagline baru PIXY. Tagline ini bermakna kecantikan adalah emosional energy dari perempuan asia yang mampu menambahkan kepercayaan diri, suasana hati, penampilan, penerimaan dari orang lain, sehingga memiliki dan membagikan energy positif ke orang sekitar," ucapnya.

Launching Event PIXY berlangsung selama seminggu pada tanggal 3 hingga 9 September 2018 di Atrium Plaza Medan Fair, Medan. Acara ini menghadirkan MikhaTambayong dan Rizky Febian.

"Acara launching PIXY di Medan selalu sukses, kali ini pun antusiasme yang luar biasa dari konsumen, apalagi dengan kehadiran Mikha Tambayong dan Rizky Febian. Insya Allah, kami yakin target penjualan tercapai," kata Josy.

Hal-hal menarik di launching event PIXY di Plaza Medan Fair antara lain

diskon 20 persen untuk semua item, hiburan Akustik Bank. Tersedia

beauty corner, tempat untuk konsumen mencoba produk dan make over. Ada juga photobooth, selfie corner dan konsep 180 degree.

Di sini juga ada Wall of Positivity, jadi konsumen bisa menuliskan quotes positif favoritnya di wall yang sudah disediakan. Digital Competition makeup challenge, selfitivity competition dan Lucky Shoot, konsumen bisa mendapatkan hadiah menarik.

"Semoga PIXY semakin dicintai oleh penggunanya dan semakin banyak lagi perempuan yang menggunakan PIXY. PIXY menjadi produk yang semakin diterima oleh wanita-wanita di Indonesia, khususnya di Medan ini," tutup Josy.

(cr13/tribun-medan.com)