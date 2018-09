Tak Mau Ada Perayaan Ulang Tahun, Zaskia Adya Mecca Pilih Kabur dari Jakarta dan Lakukan Hal Ini

Zaskia Adya Mecca menganggap bahwasanya ulang tahun adalah momen berkurangnya jatah usia di dunia.

TRIBUN-MEDAN.com - Zaskia Mecca hari ini 8 September 2018, berulang tahun untuk yang ke 31.

Rupanya di momen ulang tahun ini, Zaskia memang sengaja untuk tak merayakannnya.

Ia kemudian bersama keluarganya kabur keluar Jakarta dan tidak membuat perayaan apapun.

Pasalnya Zaskia menganggap bahwasanya ulang tahun adalah momen berkurangnya jatah usia di dunia.

Ia hanya cukup bersyukur karena selama ini diberikan banyak barokah dari sang pencipta.

"8 september kali ini saya memutuskan “kabur” dari jakarta, kenapa?

Mau kabur dari pesta2, perayaan dan kehebohan ulang tahun ... 30tahun rasanya udah cukup dikabur-kan dengan konsep “HAPPY” birthday .. nope!

It’s not happy for me!! Ulang tahun berarti berkurang lagi jatah hidup kita di dunia .. tanggal lahir harusnya jadi titik balik pengingat “udah seberapa siap bekal buat di akhirat nanti?!?”

tapi diluar itu saya bersyukur sekali atas apa yang sudah saya lewatin selama 31tahun ini buat semua ujian juga nikmat yang Allah kasih

semoga kedepannya saya bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, hidup saya bisa banyak manfaatnya untuk orang lain dan tidak termasuk orang yang merugi

Aamiinn.. makasih temen2 buat semua doanya ke saya hari inii ... saya ngerasa banyak cinta alhamdulillah ..." ujarnya pada caption.

Zaskia terlihat berada di Jogja menemani sang suami syuting sambil mengajak anak-anaknya piknik di salah satu waduk.

