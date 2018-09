Terlihat Semakin Menggemaskan, Begini Foto Lucunya Putra Gaston Castano di Usia Lima Bulan

Pemain sepakbola Gaston Castano saat ini tengah berbahagia menjadi orang tua dari bayi bernama Gaetano Castano.

TRIBUN-MEDAN.com - Sejak menikah dengan Luna Montico, Gaston Castano kini sudah dikaruniai buah hati lucu berusia 5 bulan.

Sudah Berusia 5 Bulan, Putra Gaston Castano Semakin Menggemaskan

Pemain sepakbola Gaston Castano saat ini tengah berbahagia menjadi orang tua dari bayi bernama Gaetano Castano.

Anak berjenis kelamin laki-laki itu lahir dari pernikahannya dengan Luna Montico.

Kini buah hati Gaston tersebut telah berusia lima bulan dan Ia semakin menggemaskan.

Pasalnya sang istri rajin mengunggah kelucuan putranya di akun Instagram.

Seperti kali ini, mereka menyambut lima bulan usia sang buah hati dnegan penuh cinta.

"5 MONTHS... 5 AMAZING MONTHS ! IN LOVE WITH OUR LITTLE KING... " tulis Luna.

Keluarga Gaston Castano (Instagram/lunamontico)

Bayi laki-laki berambut pirang tampak sedang digendong Gaston.

Gaston dikenal masyarakat Indonesia karena pernah menjalin hubungan dengan mendiang Julia Perez.

Bahkan mereka pernah menikah yang tidak bertahan lama sebelum Julia Perez meninggal.

Kini Gaston happy dengan keluarga barunya dan malaikat kecil di tengah keluarga.

