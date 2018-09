3 Kisah Cinta antara Murid dan Guru yang Berujung Pernikahan, Mulai dari Artis hingga Presiden

"Aku down, aku ngga percaya diri lagi and I trust nobody. Aku juga bilang sama mamahku aku takut dengan mempercayai orang, aku bilang bahwa (selalu takut dengan pernikahan) iya, aku takut dikecewakan,"

TRIBUN-MEDAN.com - Cinta merupakan suatu perasaan murni yang tumbuh dari hati.

Tidak pernah ada yang tahu akan jatuh cinta dengan siapa dan karena apa.

Perasaan cinta sering diungkapkan melalui emosi dan perbuatan yang dipenuhi kasih sayang.

Beberapa hal yang kerap dilakukan oleh seseorang yang jatuh cinta adalah empati, perhatian, kasih sayang, rela berkorban, mengikuti, patuh, menuruti permintaan, dan rela memberikan apapun demi seseorang yang dicintai.

Perasaan cinta seseorang harus berbalas untuk menjadikannya sebuah hubungan.

Setelah kedua belah pihak saling mengungkapkan rasa cinta, barulah suatu hubungan cinta bisa dimulai.

Berawal dari rasa tertarik, puncak dari terjalinnya suatu hubungan antara dua sejoli adalah pernikahan.

Namun, setiap orang tentunya memiliki kisah cintanya sendiri-sendiri.

