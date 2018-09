Alyssa Daguise Unggah Foto Mesra Bareng Al Ghazali, Netizen Sarankan untuk Segera Menikah

Anak pertama dari Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al Ghazali kerap dinilai terlalu berani mengunggah pose mesra dengan Alyssa.

TRIBUN-MEDAN.com - Kehidupan asmara selebriti muda Al Ghazali memang kerap jadi perbincangan.

Gaya pacaran Al Ghazali dengan sang kekasih, terus menjadi sorotan di kalangan netizen.

Anak pertama dari Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut kerap dinilai terlalu berani mengunggah pose mesra dengan Alyssa.

Baru-baru ini, Alyssa mengunggah foto kebersamaan dengan Al saat keduanya sedang berlibur ke Bali.

Foto tersebut diunggah Alyssa melalui akun Instagram pribadinya @alyssadaguise, Sabtu (8/9/2018)/

Keduanya tampak mesra berfoto dengan latar belakang pantai yang sedang ramai dikunjungi.

"Can we go back to Bali baby?" tulis Alyssa dalam captionnya.

(Bisakah kita kembali ke Bali sayang?)

Foto tersebut kemudian menjadi sorotan, banyak yang menginginkan mereka segera menikah.