Luna Maya Unggah Foto Romantis dan Bikin Caption Ambigu, Benarkah Putus dengan Reino Barack?

TRIBUN-MEDAN.com - Postingan Luna Maya di media sosial telah membuat publik heboh.

Pada Rabu (12/9/2018), Luna Maya mengunggah foto-foto mesranya dengan sang kekasih, Reino Barack.

Sebelumnya, Luna Maya memang jarang memposting foto-foto mesra bersama pacar di media sosial.

Munculnya foto-foto itu sempat membuat netizen senang dan memberikan dukungan.

Tapi, caption Luna Maya yang ambigu membuat mereka bertanya-tanya apakah sebenarnya Luna dan Reino telah putus.

Dalam caption, Luna Maya meminta maaf dan berterima kasih pada Reino Barack.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship,

Sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support,

It’s always a blessing to have you in my life,