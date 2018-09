Unggah Seragam Akpol di Instagram, Umay Shahab Dikira Jadi Taruna, Ternyata. . .

TRIBUN-MEDAN.com-Beberapa saat yang lalu, publik sempat dihebohkan dengan unggahan mantan artis cilik Umay Shahab.

Dalam postingan tersebut, Umay mengunggah foto seragam Akademi Kepolisian

Ia juga menuliskan "Bismillah," dalam caption Instagram pribadi miliknya @umayshahab.

Sontak unggahan Umay tersebut membuat publik bertanya-tanya.

Bahkan tak banyak yang mengira jika mantan artis cilik tersebut saat ini sudah beralih profesi menjadi seorang taruna.

Namun akhirnya rasa penasaran nitizen atas postingan Umay Shahab tersebut akhirnya terjawab.

Ternyata foto tersebut ia unggah lantaran, saat ini ia sedang terlibat dalam pembuatan suatu film.

Saat ini Umay sedang terlibat dalam salah satu project film garapan sutradara handal Monty Tiwa.

Belum diketahui secara pasti peran apa yang akan Umay perankan dalam film tersebut.

Klarifikasi itu ia unggah pada hari Rabu (12/9/28).

Foto tersebut menunjukan sedang adanya sebuah acara syukuran untuk film barunya.

Umay terlihat mengenakan kaos lengan panjang berwarna hitam.

Tampak di samping Umay, ada salah satu petinggi Polri, Kadiv Humas Polri, Setyo Wasisto.

Dalam foto yang Umay unggah, juga nampak ada sang sutradara, Monty Tiwa.

"Pak setyo jangan banyak banyak pak, saya diet pak hehee," tulis Umay dalam caption Instagramnya.

Postingan Umay tersebut langsung dibanjiri komentar dari warganet.

Banyak dari mereka memberikan semangat kepada mantan artis cilik tersebut.

@wulanndari10_: "Good luck umay @umayshahab."

@melinfbrti: "@umayshahab owh brrti ini hanya untuk film bukannya kak Umay masuk Akpol?"

@shennylulu25: "Terlalu gemesh buat jadi polisi .. @umayshahab gua ga ngerti ini gua yg polos apa gimana, intinyaaa what ever you choose i always be your supporter ! Good luck bro !"

@galerytitha_: "Yg kemarin koment bawa bawa bulan agustus udah masuk pelatihan di magelang.. ini jawabannya wkwkwkwkwkwk."

@kikik_na_awang: "Semaga sukses selalu buat umay!!!!amin???@umayshahab."

@rofidina18: "Ditunggu film baru nya, gasabar uhuy." (TribunStyle.com/Anggraini Nurul Fatimah)

